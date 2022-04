Foto: ShutterstockZum Ende der verkürzten Handelswoche vor Ostern stehen die Zeichen für den auf Erholung. Eine halbe Stunde vor dem Xetra-Start am Gründonnerstag signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf über 14.150 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 +0,26% wird mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent erwartet.Kursgewinne an der Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...