Von Joshua Kirby

BARCELONA (Dow Jones)--Das französische Luxusgüterunternehmen Hermes International hat seinen Umsatz im ersten Quartal trotz der Lockdown-Maßnahmen in China über alle Produktlinien und geografischen Regionen hinweg gesteigert. Mit 2,77 Milliarden Euro lagen die Gesamteinnahmen währungsbereinigt um 27 Prozent über dem Vorjahreswert, wie Hermes mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 2,53 Milliarden gerechnet, wie eine Umfrage von Factset ergab.

Die Umsätze in eigenen Filialgeschäften legten um 28 Prozent zu, während die Sparte Konfektionskleidung und Accessoires mit 44 Prozent das höchste Wachstum verzeichnete. Das Geschäft mit Lederwaren wuchs um 16 Prozent, laut Hermes unterstützt von Produktionssteigerungen und anhaltender Nachfrage.

Nach Regionen betrachtet verbuchte Hermes mit 44 Prozent das stärkste Wachstum in Nord- und Südamerika sowie Europa ohne Frankreich. In Asien ohne Japan stiegen um die Umsätze um 20 Prozent, obwohl es zum Ende des Quartals zur Schließung von Filialgeschäften kam, darunter in Städten wie Shanghai und Shenyang.

Die Pandemiefolgen für die Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf ist aus Sicht des Unternehmens schwer abzuschätzen. Gleichwohl bekräftigte Hermes das "ehrgeizige Ziel" mittelfristig auf vergleichbarer Basis wachsen zu wollen.

