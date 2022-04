Hamburg (ots) -Laufen und Gehen sind nicht nur die natürlichsten Fortbewegungsarten des Menschen, sondern auch die mit dem geringsten CO2-Verbrauch. Dieser Gedanke führte den griechischen Läufer, Schauspieler und Umweltaktivisten Agis Emmanouils zu der irrwitzigen Idee, die Strecke von seiner Heimatstadt Athen zum Weltklimagipfel in Glasgow überwiegend laufend zu bewältigen: 2073 Kilometer legte er zwischen dem 11. August und dem 5. November 2021 zu Fuß zurück. In der aktuellen Ausgabe des Magazins RUNNER'S WORLD, die ab heute im Handel und auch über shop.motorpresse.de erhältlich ist, erzählt er die Geschichte dieser Reise.Nach ungeheuren Strapazen hat Agis Emmanouils Glasgow tatsächlich wie geplant am gleichen Tag wie die anderen Gipfelteilnehmer erreicht. Er hofft, mit dieser Aktion Menschen im allgemeinen und Läufer im Besonderen darauf aufmerksam zu machen, dass Veränderung jetzt passieren muss - und es nur dann dazu kommen wird, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt: "Die globale Laufbewegung ist stärker denn je", sagt Emmanouils. "Man stelle sich vor, was möglich wäre, wenn Millionen von Läufern weltweit ihre Kräfte bündeln."Die spannende Reportage ist Teil der Kampagne "Weil wir die Natur lieben", die RUNNER'S WORLD, Deutschlands größtes Laufmagazin,gemeinsam mit weiteren Sporttiteln aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart gestartet hat und die die Leserinnen und Leser bis Ende des Jahres in allen Ausgaben mit Service- und Infoartikeln sowie Hintergrundberichten zu den verschiedenen Aspekten von Nachhaltigkeit versorgen wird. Mit dabei sind die Magazine outdoor, klettern, MOUNTAINBIKE, ROADBIKE, und CAVALLO. Die Kampagne entstand aus einer Umfrage unter den Leserinnen und Lesern dieser Magazine, die deren Interesse an Umweltthemen bestätigte."Dieses Ergebnis war für uns bei RUNNER'S WORLD und die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen beteiligten Redaktionen nicht überraschend", sagt Chefredakteur Martin Grüning. "Wer leidenschaftlich gern in der Natur seinem Lieblingssport nachgeht, bemerkt immer wieder beunruhigende Veränderungen - und viele lässt das nach Möglichkeiten suchen, den eigenen Alltag nachhaltiger zu gestalten." Die Umfrageergebnisse zeigten, dass bei 43 Prozent der Befragten der CO2-Ausstoß eine große oder sogar sehr große Rolle bei der Urlaubsplanung für dieses Jahr spielte. Bei Kaufentscheidungen sind nachhaltige Produktmerkmale wie Öko-Siegel oder Recycling-Angebote seitens des Herstellers für 32 bis 50 Prozent der Befragten Kaufgründe. "Um unsere Leserinnen und Lesern mit Infos zu versorgen, gibt es bereits seit längerem das ,Green Special' zum Thema Ausrüstung auf unserer Internetseite, das fortlaufend erweitert und aktualisiert wird", sagt Grüning. Interessierte finden die Infos unter der Adresse https://www.runnersworld.de/ausruestung/nachhaltigkeit/Pressekontakt:Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Hamburg, RUNNER'S WORLD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156524/5196944