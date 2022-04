von Redaktion €uro am SonntagDie Aktie des US-Telekomanbieters ist im Aufwind. T-Mobile US erweitert seinen 5G-Festnetz-Internetdienst für zu Hause und kündigte die Verfügbarkeit für fast drei Millionen weitere Haushalte an. Zu den neuen Standorten gehören 54 Städte in Alabama, Louisiana, Mississippi und Tennessee. ...

