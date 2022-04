Mercedes-Benz setzt neue Maßstäbe. Die Elektroauto-Studie EQXX hat mit einer einzigen Batterieladung mehr als 1.000 Kilometer zurückgelegt. In wenigen Jahren wird die Technologie aus dem EQXX in Serienfahrzeugen ausgerollt.Der EQXX ist bei seiner Tour vom schwäbischen Sindelfingen über die Schweizer Alpen nach Cassis in Südfrankreich gefahren. Das teilte Mercedes am Donnerstag mit. Der EQXX hat die Strecke mit nur einer einzigen Ladung zurückgelegt - und dadurch in Punkto Reichweite neue Maßstäbe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...