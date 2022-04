München (ots) -Gut 20 Jahre liegen zwischen den olympischen Erfolgen der Weitsprung-Ikonen Malaika Mihambo und Heike Drechsler. In den Disziplinen Sprint und vor allem Weitsprung errangen beide viele Goldmedaillen und Weltmeistertitel. Am Dienstag treffen sich die Ausnahmeathletinnen im "Wer weiß denn sowas?"-Studio, um untereinander die Siegerin im Wettraten auszumachen.Am Mittwoch kommt es zum musikalischen Gipfeltreffen, wenn der Frontmann der Band "Pur", Hartmut Engler, gegen den Bandleader Tom Gaebel zum fröhlichen Rateduell antritt. Wer hat beim Quizzen die Nase vorn - gefühlvoller Deutsch-Pop oder knackiger Big-Band-Sound?Ob "Buschi vs. Köppen", "Ninja Warriors" oder lustige Homevideos - Jan Köppen und Frank Buschmann wuppten schon so manche Show und schrecken scheinbar vor nichts zurück, um Spaß zu haben. Am Donnerstag hat Moderator Kai Pflaume die beiden Moderatoren zum ultimativen Rate-Battle ins Studio eingeladen.Zum Wochenausklang wollen die beiden ZDF-Nachrichtenfrauen Gundula Gause und Kay-Sölve Richter beweisen, dass sie auch skurrile Fakten aus Alltag und Wissenschaft richtig erraten können. Mit Hilfe der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton versuchen die beiden, die korrekte Antwort auf Quizfragen, wie diese, zu finden:Der Start der ersten privaten SpaceX-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida musste 2020 verschoben werden, weil ...?a) der eingesetzte Schulbus zur Rakete eine Reifenpanne hatteb) ein Alligator von der Startrampe entfernt werden musstec) ein Techniker nach einem Esswettbewerb unpässlich warDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 18. bis 22. April 2022 im Überblick:Montag, 18. April - OstermontagDienstag, 19. April - Malaika Mihambo und Heike DrechslerMittwoch, 20. April - Hartmut Engler und Tom GaebelDonnerstag, 21. April - Jan Köppen und Frank BuschmannFreitag, 22. April - Gundula Gause und Kay-Sölve RichterWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.deAgnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deMobil: 0174/373 22 92 barbara@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5196986