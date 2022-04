Stagflationsangst und geopolitische Risiken: Das derzeitige Börsenumfeld ist wie gemalt für defensive Aktien, beispielsweise aus dem Pharma-Sektor. Das lässt sich eindrucksvoll an den Kursen von Sanofi, Astrazeneca und Co ablesen. Auch die Aktie von AbbVie markierte ein Rekordhoch nach dem nächsten, in dieser Woche ging dem Humira-Verkäufer aber die Puste aus.Am Mittwoch verließ der Pharma-Titel den US-Handel mit einem Kursverlust von 4,2 Prozent. Für Schlagzeilen sorgte ein Wechsel im Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...