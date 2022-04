Aktien von Wasserstoff-Unternehmen haben in den vergangenen Tagen zum Teil zweistellige Kursabschläge verkraften müssen. Allerdings ist die Konsolidierung bisher auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen, da Titel wie Plug Power zuvor in nur wenigen Wochen um über 70 Prozent zugelegten. Nun bahnt sich eine weitere Aufwärtsbewegung an.Die Plug-Power-Aktie erreichte am 4. April ein Mehrmonatshoch bei 32 Dollar. Ausgehend vom Tief Ende Februar bei 18,50 Dollar entspricht dies einem Kurszuwachs von 73 Prozent. ...

