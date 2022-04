News von Trading-Treff.de Am Mittwoch konnten die wichtigsten Indices rund um den Globus recht ordentlich in die Chartoberseite performen. Das alles in einem Umfeld massiver gestiegener Inflationsdaten und der Tatsache, dass wichtige Großbanken anfangen, Rückstellungen für Kreditausfälle zu erhöhen. Doch es ist Ostern und vor dem langen Wochenende werden oftmals auch Gewinne mitgenommen. Oder spielt der Markt etwa bereits den Peak der Inflation? ...

