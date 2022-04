Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Ukraine-Krieg, Inflation, Sorgen um eine Rezession - die europäische Wirtschaft ist aktuell in einer schwierigen Lage. Jean-Claude Trichet, EZB-Präsident von 2033 bis 2011, ist sich der Schwere der Situation voll und ganz bewusst. "Die europäische Wirtschaft ist in einer Situation, in der ein Krieg so nah an Europa ist, wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr", so Trichet. Die EZB hat sich bewusst für einen der Flexibilität entschieden, um die Herausforderungen anzugehen. Ein Weg, den Trichet gut heißt. Der 79-jährige Top-Ökonom sieht ohnehin aber auch die Regierungen in der Verantwortung. Wie Trichet die Gefahr einer Rezession einschätzt und wie sich die Lage in der Europa von der Situation in den USA oder Großbritannien unterscheidet, erfahren Sie im folgenden Interview. Das Gespräch wurde am 30.03. aufgezeichnet.