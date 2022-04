Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Osterzeit naht und entsprechend ruhiger verhält sich der Primärmarkt, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Viele Neuemissionen habe man in dieser Handelswoche daher nicht beobachten können - um genau zu sein sogar nur eine. In der letzten Ausgabe hätten die Analysten der NORD/LB bereits auf die Mandatierung aufmerksam gemacht, vergangenen Mittwoch sei es für die Council of Europe Development Bank (Ticker: COE) direkt los gegangen: Begeben worden sei ein siebenjähriger Bond (ISIN XS2468525451/ WKN A3K4H6) mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. (WNG) zu ms -13 Bp (Guidance: ms -13 Bp area). Das Orderbuch des Deals habe EUR 975 Mio. betragen. ...

