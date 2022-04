Linz (www.anleihencheck.de) - Wie nahezu alle Industrienationen ist auch Kanada durch den Fachkräftemangel mit steigenden Löhnen konfrontiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Daneben würden globale Probleme innerhalb der Lieferkette (Stichwort: hohe Energiepreise, Frachtkosten, Kapazitätsgrenzen) für eine hohe Inflation sorgen. Der Zielwert der kanadischen Notenbank von 2% sei schon lange überschritten. Aktuell liege die Inflation bei 5,7%. Die Notenbank habe bereits im Januar und im März 2022 den Leitzins jeweils um 0,25% angehoben. In der gestrigen Sitzung der Bank of Canada (Notenbank) sei der Leitzins auf 1,00% angepasst worden. Die Erwartungshaltung für weitere Zinsanpassungen sei hoch. Der Kursverlauf in EUR/CAD (Kanadischer Dollar) spiegele diese Haltung wider. ...

