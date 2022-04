Nach einer recht eindruckvsollen Rallye konnte Bayer seinen Anlegern jüngst die nächsten erfreulichen Neuigkeiten vermelden. In China erhielt der Konzern eine Zulassung für sein Krebsmedikament Larotrectinib, welches unter dem Markennamen Vitrakvi vermarktet wird.Die ganz große Sensation ist das Ganze nicht, da bereits Zulassungen in über 40 Ländern vorliegen, von denen viele höhere Umsätze als in China versprechen. So reichte das Ganze dann auch nicht aus, um den Aufwärtstrend bei Bayer (DE000BAY0017) auf die nächste Stufe zu ...

