Bei einigen Werten gab es in der jüngsten Vergangenheit nur eine Richtung - nach unten. Wo jetzt Chancen lauern könnten und welche Papiere die Analysten bevorzugen. Für die Aktien von Auto1, Teamviewer, Palantir und Biontech gab es in jüngster Zeit nur eine Richtung - nach unten. So verloren etwa die Papiere von Palantir und Auto1 innerhalb von sechs Monaten über 40 Prozent an Wert. Teamviewer fiel im vergangenen Jahr über 65 Prozent, konnte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...