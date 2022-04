Wirklich etwas zu meckern dürften die Anleger bei Shell schon seit Längerem nicht mehr gehabt haben. Im Zuge fallender Ölpreise ließen sich in den letzten Tagen allerdings des Öfteren auch mal fallende Kurse beobachten. Der Aufwärtstrend geriet dadurch zwar nicht in Gefahr. Doch manch einer war vielleicht enttäuscht darüber, dass neuerliche Höchststände eine Weile lang nicht mehr erreicht werden konnten.Damit war gestern allerdings schon wieder Schluss. Nachdem in Shanghai erste Lockerungen im Lockdown beschlossen wurden, reagierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...