FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat seine Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge (BEV) im ersten Quartal 2022 trotz Versorgungsengpässen bei Halbleitern und Kabelbäumen massiv ausgeweitet. Mit 99.100 BEVs wurden von Januar bis März 65 Prozent mehr vollelektrische Fahrzeuge an Kunden übergeben als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte VW mit.

Die stärkste Steigerung verzeichneten die Wolfsburger in China, wo mit 28.800 BEVs einer Konzernmarke mehr als viermal so viele vollelektrische Fahrzeuge verkauft wurden wie vor einem Jahr.

Die Kernmarke Volkswagen lieferte 53.400 BEVs an Kunden aus (Anteil: 54 Prozent), gefolgt von der Marke Audi mit 24.200 Fahrzeugen (24 Prozent) und Porsche mit 9.500 Fahrzeugen (10 Prozent). Nach Regionen lag Europa mit 58.400 Fahrzeugen (Anteil: 59 Prozent) an der Spitze. Der Anteil Chinas an den weltweiten BEV-Auslieferungen des Konzerns erreichte 29 Prozent.

April 14, 2022

