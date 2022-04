Erste Serie von zwölf Amundi-ETFs ab sofort auf Postbank Online-Plattform zu reduzierten Handelskosten erhältlich Amundi ist eine neue Partnerschaft mit der Postbank, einer der größten Privatkundenbanken in Deutschland, eingegangen. In einem ersten Schritt können Postbankkunden zwölf Amundi-ETFs zu reduzierten Gebühren von 4,95 Euro in der Einmalanlage kaufen. Das Aktionsangebot deckt ein breites Spektrum von Aktien- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...