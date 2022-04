Die Twitter-Aktie geht am Donnerstag vorbörslich durch die Decke, gewinnt 13 Prozent auf 51,50 Dollar. Der Grund: Elon Musk will den Kurznachrichtendienst übernehmen und bietet 54,20 Dollar pro Aktie. Twitter müsse zu einer privaten Firma gemacht werden, so der Tesla-Chef. Der Schritt überrascht alle.In Kürze mehr

