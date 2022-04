Elon Musk will dieses Social Network übernehmen. Je TWITTER-Aktie bietet er 54,20 $, berichtet Bloomberg.



Musk gab an, das außerordentliche Potenzial der Plattform heben zu wollen. Ob eine Prämie von 18 % auf den gestrigen Schlusskurs unter diesen Umständen ausreicht? Diskutiert wird ebenfalls, ob der TESLA-Gründer mit die 54,20 $ kalkuliert hat oder eine versteckte Botschaft kommunizieren will.



Vorbörslich steht "TWTR" bei + 12,3 % und 51,50 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



