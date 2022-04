Elon Musk will Twitter kaufen - zu einem Kurs der Twitter-Aktie von 54,20 Dollar, was einem Wert von 41,4 Milliarden Dollar entspricht. Vor weinigen Tagen hatte Elon Musk bekannt gegeben, dass er einen Anteil von knapp 10% an Tietter erworben habe. Nun will er offenkundig die Social-Media-Plattorm komplett übernehmen, wie aus dem 13D-Filing hervor geht: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...