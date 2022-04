Ohne Krypto-Wissen und für die breite Masse: About You und Hypewear bringen NFT heraus. Die digitale Kleidung soll die Plattform zu einem Vorreiter machen. Kostenlose Fashion-NFT für alle. Damit wirbt der Hamburger Onlinehändler About You und kündigte am Dienstag seine neue NFT-Plattform an: Hypewear. Der Metaverse-Shop soll in der Alpha-Version im Juni live gehen. Wie funktioniert die digitale Mode? Die Kleidung für den digitalen Fashion-Store soll sich nicht an den Grenzen und Gegebenheiten der realen Welt orientieren, sondern freie Entfaltung ...

