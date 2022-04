Der GameStop-Aktienkurs (WKN: A0HGDX) scheint magisch angezogen von der 140 US$-Marke. Nach der Rallye von 78 auf fast 200 US$ im März handelt der Titel wieder bei 150 US$. Wie geht es bei der Kultaktie weiter? Wenn man die Top Meme Stocks der wallstreetbets-Community an einer Hand abzählen würde, wären unter den Favoriten dieser Generation von spontan anlegenden Tradern der US-Kinobetreiber AMC und der Gaming-Einzelhändler GameStop. Kurskapriolen ...

