Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Leasinganbieter GRENKE emittiert eine neue Anleihe (ISIN XS2469031749/ WKN A3K4JP), so die Börse Stuttgart.Diese habe bei einer Fälligkeit zum 14.10.2024 ein Emissionsvolumen von 150 Millionen Euro. GRENKE bezahle einen Zinssatz von 4,125%. Während die Zinszahlungen im jährlichen Turnus erfolgen würden, stehe die erste anteilige Zinszahlung bereits am 14.10.2022 an. ...

