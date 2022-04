München (ots) -"Tech in Sustainability": Das ist das Thema des ersten Ideathon Laps in Berlin, das nun in die Anmeldephase geht. Die Ideathon Laps, geleitet von MakersLab, dem Forschungs- und Entwicklungsbereich von Tech Mahindra, ermutigen Studenten, Technikbegeisterte und Problemlöser, innovative und bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, die durch den Einsatz von Technologien einen transformativen, nachhaltigen Wandel vorantreiben. Veranstalter der Reihe ist Tech Mahindra, führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Business Re-Engineering, der die Ideathon Laps im Rahmen seiner laufenden Partnerschaft mit Mahindra Racing initiiert hat. Neben Berlin werden die Ideathon-Runden in mehreren Städten auf der ganzen Welt stattfinden, darunter Jakarta, Vancouver, New York und London.Die Ideathon-Runden sind in drei Phasen unterteilt - Registrierung, Ideeneinreichung und Bewertung. Die drei besten Gewinner aller Ideathon-Runden erhalten die Möglichkeit, ein virtuelles Praktikum im Makers Lab von Tech Mahindra und bei Mahindra Racing zu absolvieren. Dort können die Ideengeber mit namhaften Branchenführern, Technologieexperten und Innovatoren der Branche zusammenarbeiten und von ihnen lernen. Die Gewinner jeder Runde haben außerdem die Chance, die Führungsteams von Tech Mahindra und Mahindra Racing sowie die Fahrer des MR Formula E-Teams während der Saison 8 zu treffen. Die Ideathon-Runden von Tech Mahindra zielen darauf ab, technologiegestützte Lösungen zu finden, um eine nachhaltige digitale Transformation voranzutreiben, indem eine Kombination aus Wissen aus dem Klassenzimmer, praktischer Erfahrung, digitalen Technologien und kollektiven Stärken genutzt wird. Eine hochkarätige Jury, bestehend aus Branchenführern, Fachexperten aus dem akademischen Bereich und der Wirtschaft, wird die Ideen beurteilen und bewerten. Die Gewinner jeder Runde haben die Chance, an den Ideathon World Finals in London teilzunehmen. Die drei Erstplatzierten des Weltfinales erhalten außerdem die Möglichkeit, an einer großen Veranstaltung in London teilzunehmen am Rande des London E-Prix.Die Anmeldung ist ab sofort für alle Bewerber mit aktuellem Wohnsitz in Berlin möglich. Weitere Informationen zu den Ideathon-Runden und zur Anmeldung finden Sie unter Tech in Sustainability Ideathon Laps (https://go.fischerappelt.de/e/304191/ch-in-sustainability-ideathon-/23bvjs/592130765?h=HwMFYaSOnMMNL9SNxSDKVKN9vJX26naJF1mnuDhkUQA).Pressekontakt:Tech MahindraAbhilasha GuptaGlobal Corporate Communications and Public Affairsmedia.relations@techmahindra.comfischerAppelt, relations GmbHJuliane HeermeierSenior Account Executivetechmahindra@fischerappelt.deOriginal-Content von: Tech Mahindra, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76483/5197375