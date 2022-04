Mainz (ots) -Fußball-Benefizspiel in Dortmund zur Unterstützung der Ukraine. Die heimische Borussia empfängt am Dienstag, 26. April 2022, 18.00 Uhr, den ukrainischen Topklub Dynamo Kiew zu einem Fußball-Spiel für den guten Zweck - und das ZDF überträgt live. Ab 17.40 Uhr begrüßt Katrin Müller-Hohenstein die ZDF-Zuschauerinnen und Zuschauer zu "sportstudio live" aus Dortmund. Das Benefizspiel im Signal-Iduna-Park kommentiert ZDF-Live-Reporter Oliver Schmidt. In der Halbzeitpause um 18.45 Uhr meldet sich Mitri Sirin mit den aktuellen "heute"-Nachrichten im ZDF. Und im Anschluss an das Fußball-Benefizspiel folgt um 19.55 Uhr ein "ZDF spezial" zu "Krieg in Europa - Hilfe für die Ukraine".Drei Tage nach dem Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund richtet das Benefiz-Spiel den Fokus auf das Thema, hinter dem alle anderen Themen gegenwärtig zurückstehen: auf den Krieg in der Ukraine. Das Spiel soll einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der Ukrainer in dieser humanitären Katastrophe leisten."Hilfe für die Ukraine" ist im Anschluss an das Live-Spiel auch Thema im "ZDF spezial" zum "Krieg in Europa". Und im weiteren Verlauf des Abends werden die folgenden ZDF-Sendungen verschiedene Aspekte zum Krieg in der Ukraine aufgreifen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-3802Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport"sportstudio" in der ZDfmediathek: https://zdf.de/sport"heute" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichtenPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5197374