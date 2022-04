APA ots news: HYPO NOE erweitert Angebot für Kundinnen und Kunden im Wertpapierbereich - BILD

HYPO NOE gibt Kooperation mit Schelhammer Capital im Wertpapierbereich bekannt



St. Pölten (APA-ots) - Für die Zukunft vorsorgen? Ja, aber wie? "Die anhaltende Niedrigzinsphase regt viele dazu an, sich ein Eigenheim zu schaffen. Andere denken über Investments abseits des Sparbuchs nach. Dabei rücken hochwertige Anlageformen vermehrt in den Fokus unserer Kundinnen und Kunden", erzählt HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser. Das sei eine Entwicklung, auf die man mit der Kooperation mit der Schelhammer Capital reagiere.



"Exzellente persönliche Beratung und moderne digitale Tools zu vereinen, ist das Ziel, das wir verfolgen. Das haben wir schon mit unserem innovativen wohnrechner.at unter Beweis gestellt. Durch die Kooperation mit der Schelhammer Capital können wir jetzt auch im Bereich Wertpapiere das Beste aus beiden Welten für unsere Kundinnen und Kunden miteinander vereinen und die verfügbaren Anlage- und Investitionsmöglichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden deutlich erweitern", erklärt Viehauser.



Für die Kundinnen und Kunden der HYPO NOE ergeben sich aus der Kooperation mehrere Vorteile: Die gewohnte individuelle und maßgeschneiderte Beratung durch die Betreuerinnen und Betreuer der HYPO NOE bleibt weiterhin bestehen. Gleichzeitig gibt es für die Kundinnen und Kunden seit Anfang Jänner exklusive und vielfältigere Anlagemöglichkeiten in Wertpapiere und auch eine moderne und innovative Plattform der Schelhammer Capital, um Käufe selbst jederzeit online beauftragen zu können. Darüber hinaus bietet das neue Tool umfassende Depotreports und Performance-Darstellungen.

"Die Beratungskompetenz und Kundennähe der HYPO NOE ist in Österreich beispielhaft. Als führender und unabhängiger Wertpapierspezialist in Österreich freuen wir uns, der HYPO NOE und ihren Kundinnen und Kunden hochwertige Wertpapierdienstleistungen anbieten zu können", so Constantin Veyder-Malberg, Vorstandsmitglied der Schelhammer Capital.



Mit der Kooperation mit Schelhammer Capital setzt die HYPO NOE auf eines der größten österreichischen Institute im Wertpapierbereich. Im Rahmen einer umfassenden Ausschreibung konnte sich Schelhammer Capital deutlich abheben und durch das umfassende Wertpapier-Know-how überzeugen. Das bestätigen auch die konstant hervorragenden Ergebnisse von Schelhammer Capital bei den "Fuchsbriefen", den wichtigsten Branchentests im deutschsprachigen Raum. Sie küren jedes Jahr die besten Privatbanken und Vermögensverwalter aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Nach einem umfangreichen Testverfahren belegte Schelhammer Capital im vergangenen Jahr in den Kategorien "Investmentkompetenz", "Transparenz" und "Anlagevorschlag" jeweils den ersten Platz unter allen getesteten Instituten und insgesamt die Note "Sehr gut".



HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG



Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Florian Liehr

Pressesprecher & Leitung Kommunikation HYPO NOE

+43 (0)5 90 910-1235

florian.liehr@hyponoe.at

www.hyponoe.at

FB: www.facebook.com/StarkverwurzeltbyHYPONOE/

Instagram: www.instagram.com/hypo.noe/



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0106 2022-04-14/13:22