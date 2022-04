Analysten und Investoren sind sich einig: Das sind richtig gute Nachrichten aus den Vereinigten Staaten, die Magforce da kürzlich gemeldet hat. Demnach hat das auf die Krebsbehandlung mittels magnetischer Nanopartikel spezialisierte Medtechunternehmen von der Amerikanischen Ärztevereinigung AMA jetzt sogenannte CPT-Codes der Kategorie III für den Magforce-Therapieansatz gegen Prostatakrebs bekommen. Vereinfacht ausgedrückt werden die Codes der ... The post Magforce: Das wäre schon mal geklärt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...