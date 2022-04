DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Türkische Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 14 Prozent

Die türkische Zentralbank hat am Donnerstag ihren Leitzins erwartungsgemäß bei 14 Prozent belassen, obwohl die Inflationsrate des Landes im März ein Zwei-Dekaden-Hoch erreicht hat. Eine Kombination aus dem Fall der Lira, höheren Rohstoffpreisen und einer großen Mindestlohnerhöhung zu Beginn des Jahres hat zu höheren Preisen beigetragen, wobei sich die jährliche Inflation von 54,4 Prozent im Februar auf 61,1 Prozent im März beschleunigte.

IMK: Risiko für Rezession in den kommenden drei Monaten nahezu verdreifacht

Das Rezessionsrisiko in Deutschland hat sich laut Einschätzung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung für die kommenden drei Monaten nahezu verdreifacht. Grund seien der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch die Omikron-Welle in China, erklärten die IMK-Experten am Donnerstag. Das Rezessionsrisiko stieg demnach von 23,9 Prozent Anfang März auf 65,4 Prozent und somit auf den höchsten Stand seit März 2020.

DGB-Chef warnt vor Folgen eines Gas-Einfuhrstopps für den Arbeitsmarkt

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, hat vor den Folgen eines Einfuhrstopps für russisches Gas gewarnt. "Ein Einfuhrstopp macht überhaupt gar keinen Sinn", sagte Hoffmann am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin. "Es würde deutliche Einbrüche auf dem Arbeitsmarkt mit sich bringen, wenn wir beispielsweise davon ausgehen, dass die Stahlproduktion zum Erliegen kommt." Ganze Lieferketten würden zusammenbrechen.

Förderung für Plug-in-Hybride läuft zum Jahresende aus

Die Bundesregierung will die Förderung von Elektroautos künftig stärker auf den Klimaschutz ausrichten. Steuergeld müsse "gezielt dort eingesetzt" werden, wo es aus Klimaschutzgründen sinnvoll sei, hieß es aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums. Demnach soll die Förderung von Plug-in-Hybriden bereits Ende dieses Jahres auslaufen. Die Förderung für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge soll ab 2023 schrittweise sinken.

Rechtsextremisten planten offenbar Anschläge und Entführung von Lauterbach

Ermittler in Rheinland-Pfalz haben eine rechtsextremistische Chatgruppe zerschlagen. Die Mitglieder der Gruppe "Vereinte Patrioten" sollen Anschläge und Entführungen geplant haben, wie das Landeskriminalamt (LKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstag in Mainz mitteilten. Vier Verdächtige wurden festgenommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wurde von den Ermittlern informiert, dass es Pläne für seine Entführung gab, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Berliner Ministeriumskreisen erfuhr.

Berichte: Paus tritt im Familienministerium Nachfolge von Spiegel an

Die Bundestagsabgeordnete Lisa Paus wird Berichten zufolge neue Bundesfamilienministerin. Die 53-jährige Politikerin vom linken Parteiflügel der Grünen soll die Nachfolge der zurückgetretenen Ressortchefin Anne Spiegel antreten, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland und die ARD am Donnerstag berichteten. Es wird erwartet, dass die Besetzung des Postens noch am Donnerstag offiziell verkündet wird. Spiegel hatte wegen ihres umstrittenen Urlaubs im vergangenen Jahr kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ihren Rücktritt erklärt. Sie war damals rheinland-pfälzische Umweltministerin.

Strafanzeige wegen Geheimnisverrats im Verteidigungsausschuss

Wegen mutmaßlichen Geheimnisverrats aus streng vertraulichen Sitzungen hat die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Strafanzeige gestellt. Dies bestätigte ihr Büro am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP, nachdem zuerst das Magazin Focus darüber berichtet hatte. Demnach geht es um den Verdacht, dass brisante Informationen zur Lage in der Ukraine an Medien weitergegeben wurden.

IWF schafft Sonderfonds zur Unterstützung ärmerer Länder

Mit einem Sonderfonds im Umfang von 45 Milliarden Dollar (41,2 Milliarden Euro) will der Internationale Währungsfonds (IWF) künftig ärmere Länder und auch Schwellenländer zusätzlich unterstützen. Das Exekutivdirektorium gab am Mittwoch (Ortszeit) grünes Licht für den Fördertopf mit dem Namen Resilience and Sustainability Trust (RST). Gedacht ist die Unterstützung für Herausforderungen wie den Klimawandel und Pandemien.

Russische U-Boote feuern bei Übung Raketen im Japanischen Meer ab

Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Moskau und Tokio um die Ukraine haben russische U-Boote bei einem Manöver im Japanischen Meer Raketen abgefeuert. "U-Boote der Pazifikflotte feuerten 'Kalibr'-Marschflugkörper auf Attrappen feindlicher Schiffe ab", erklärte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag. Mehr als 15 Schiffe nahmen demnach an den Manövern teil, darunter zwei U-Boote.

Großbritannien will Asylsuchende und Migranten künftig nach Ruanda bringen

Großbritannien will Asylsuchende und Migranten künftig nach Ruanda bringen. Das ostafrikanischen Land verkündete am Donnerstag die Einigung auf ein millionenschweres Abkommen mit London, das Teil der Bemühungen der britischen Regierung zur Unterbindung von illegaler Migration ist. "Ruanda begrüßt diese Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich, um Asylsuchende und Migranten aufzunehmen und ihnen legale Wege zum Aufenthalt" in dem afrikanischen Land zu bieten, erklärte Außenminister Vincent Biruta. Die britische Innenministerin Priti Patel ist derzeit zu Besuch in Ruanda.

Israelische Soldaten töten zwei Palästinenser in Dschenin

Die israelische Armee hat im Westjordanland zwei weitere Palästinenser erschossen. "Zwei Jugendliche erlagen ihren Verletzungen, die sie bei einem israelischen Angriff im Bezirk Dschenin erlitten hatten", erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium am Donnerstag. Das israelische Militär teilte mit, es habe "die jüngsten Anti-Terror-Aktivitäten" fortgesetzt. Zu den getöteten Palästinensern machte die Armee zunächst keine Angaben.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.