Der Facebook-Mutterkonzern will seine erste Augmented-Reality-Brille offenbar schon 2024 launchen. Der Weg zum Mainstream-Produkt könnte jedoch noch weit sein. Mark Zuckerberg hat ehrgeizige Pläne, was den Launch einer eigenen Highend-AR-Brille angeht: Einem Bericht von The Verge zufolge wird im Hause Meta mit Hochdruck an einem ersten Modell gearbeitet, das 2024 gelauncht werden soll. Ein weiteres Team arbeitet an einer fortschrittlicheren Version mit Launchziel 2026, während eine dritte Generation der AR-Brille 2028 erscheinen soll. The Verge beruft ...

