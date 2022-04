In seinem Schreiben an die Stakeholder weist Bob Fast, President und CEO, auf ein Jahr der Produktivität und Nachhaltigkeit hin, in dem TIP seine Größenvorteile nutzen konnte, um das EBITDA und das operative Ergebnis zu verbessern und die ESG-Plattform von TIP einzuführen:

"Wir hatten trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit ein ausgezeichnetes Jahr, denn wir haben mit 105.000 Einheiten ein Allzeithoch bei den vermieteten Einheiten erreicht und von der starken Marktnachfrage profitiert. Der Umsatz stieg um 4 auf 955 Millionen Euro, die EBITDA-Marge betrug 45 im Vergleich zu 43 im Jahr 2020 und das Unternehmen erzielte ein solides operatives Ergebnis.

In diesem Jahr haben wir unseren Fokus auf unsere Nachhaltigkeitsvision und grüne Innovationen gesetzt und die Grundsteine für unsere ESG-Plattform geschaffen, die in den kommenden Jahren zur nachhaltigen Entwicklung beitragen soll.

Und schließlich haben wir im Jahr 2021 unsere wichtigsten Finanzierungsfazilitäten mit unseren bestehenden Finanzierungspartnern erfolgreich refinanziert, ein Zeichen für das durch unser Wachstum gestützte Vertrauen in unser Geschäft, und unsere Liquiditätsposition weiter verbessert, um unsere langfristige Vision zu unterstützen."

Der vollständige Jahresbericht von TIP ist verfügbar unter:

https://www.tipeurope.com/about-us/annual-report/

Über TIP

TIP mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, ist einer der führenden Ausrüstungsdienstleister Europas und Kanadas. Er hat sich auf das Leasing sowie die Vermietung, Wartung und Reparatur von Aufliegern und weitere Mehrwertdienstleistungen für Transport- und Logistikkunden in ganz Europa und Kanada spezialisiert. TIP betreut Kunden von mehr als 102 Standorten in 17 Ländern Europas und Kanada.

Weiter Informationen finden Sie unter: https://www.tipeurope.com

