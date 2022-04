Die Zukunft der Halbleiterindustrie könnte für Aktionäre ein profitables Geschäft werden. Goldman Sachs wählt sieben Top-Chip-Aktien aus, die Großes versprechen. Top-Picks auf einen Blick!

Goldman Sachs-Banker nannten mehrere Aktien aus der Halbleiterindustrie, die ihrer Meinung nach "gut positioniert" seien, um von der Anstrengung, die weltweite Halbleiterversorgung zu sichern, zu profitieren. Hier die von den Goldmännern nominierten Unternehmen:



TSMC

Dazu zählt Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Goldman Sachs geht davon aus, dass sich die Wachstumsbereiche der Branche wie 5G, künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing, in denen TSMC aktiv ist, positiv entwicklen. Das Kursziel liegt bei 842 taiwanesischen Dollar (28,90 US-Dollar), der Kurs schloss am 11. April bei 558 TWD. Das markiert ein Aufwärtspotenzial von 50,9 Prozent.



ASML

Der niederländische Chiphersteller ASML sei ein "zentraler digitaler Wegbereiter" so die Bank. Das Unternehmen habe laut CNBC eine Monopolstellung bei der Extrem-Ultraviolett-Lithographie (EUV), die für die kostengünstige Produktion fortschrittlicher Halbleiter entscheidend sei. Goldman gehe davon aus, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise für EUV weiter steigen werden, was die Rentabilität der Bruttomarge verbessern dürfte. Die Bank setzte ein Kursziel von 930 Euro (1.011 US-Dollar) für die ASML-Aktie - Aufwärtspotenzial von satten 68,5 Prozent.



Applied Materials

Goldman Sachs bewerte Applied Materials positiv für die Fundamentaldaten, das breite Produktportfolio, die fortgesetzte Margenexpansion und die nachhaltige Kapitalrendite des Wafer-Fabrikanten. Die Bank habe der Aktie ein Kursziel von 151 US-Dollar zugewiesen - ein implizites Aufwärtspotenzial von 29,9 Prozent.



KLA Corp

Mit dabei: Die in Kalifornien ansässige KLA Corp, ein Hersteller von Prozesssteuerungsanlagen für die Halbleiterindustrie. CNBC meldet, Goldman prognostiziere ein potenzielles Aufwärtspotenzial von derzeit 29,7 Prozent.



Lam Research

Die Bank sei zudem der Meinung, dass Lam Research gut positioniert sei und weitere Marktanteile gewinne, berichtet CNBC. Das Kursziel von Goldman in Höhe von 648 US-Dollar entspricht einem möglichen Auf von 36,2 Prozent.



Tokyo Electron

Das Unternehmen setze sein zyklisches, aber nachhaltiges Wachstum auf dem Halbleitermarkt fort, meinen die Wall Street-Banker. Laut Goldman sei das Unternehmen, angesichts der bedeutenden Umsatzbeiträge von Samsung Electronics, Intel und TSMC, ein "Key Enabler" für die globale Spitzenchipherstellung. Der Aktienkurs habe ein zukünftiges Wachstum von 24,3 Prozent, meinen die Investmentbanker.



Screen Holdings

Abgerundet wird die Goldman-Liste durch die japanische Screen Holdings. Die Analysten der Großbank sind der Ansicht, dass das Unternehmen vom wachsenden Halbleiter- und Ausrüstungsmarkt profitieren werde, da es einen "besonders hohen" Marktanteil auf dem Reinigungsgeräte-Markt habe. Screen Holdings zählt TSMC und Intel zu seinen wichtigsten Kunden. Die Bank gehe von einem potentiellen Kursanstieg von 41,2 Prozent aus.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0382221051,JP3494600004,US4824801009,US5128071082,JP3571400005,US8740391003,NL0010273215