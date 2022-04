Emittent / Herausgeber: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht



14.04.2022 / 14:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hatte uns schon in den letzten zwei Jahren das Coronavirus vor Augen geführt, dass wir sehr wenig wissen, so haben uns nun der Ukraine-Krieg und die Einschätzungen, wie es mit ihm weitergeht, erneut klargemacht, dass wir nichts bzw. wenig wissen und dennoch immer wieder handeln müssen. Im aktuellen CSR-Kommentar versucht der Autor, den Spannungsbogen zwischen Sokrates ("Ich weiß, dass ich nichts weiß") und dem Dalai Lama ("Wissen und nichts tun ist wie nichts wissen") zu spannen. Wie häufig denken wir, wir wüssten etwas - und in Wirklichkeit kommen wir nicht über den Zustand des Glaubens, der Vermutung oder der Annahme hinweg. Gibt es eine Möglichkeit, auf dieser Stufe der Erkenntnis dennoch eine Handlungsmaxime zu definieren (und sie konkret umzusetzen)? Wir wünschen Ihnen beim Durchgehen der Lektüre zumindest einen kleinen Erkenntnisgewinn und uns allen eine "ruhige Hand" in nicht einfachen Zeiten. Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR:

https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-kommentare.html Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Seit ihrer Gründung Anfang des Jahres 2008 verfolgt die CSR Beratungsgesellschaft eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSR-Publikumsfonds, welche die wichtigsten ESG-Kriterien berücksichtigt. Die CSR betreut für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit ca. 1,6 Mrd. Euro. Die Publikumsfonds der CSR zeichnen sich in der Historie durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnissen aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen deren Sicherheitsbedürfnis wir insoweit gerecht werden können, sind bestens bei uns aufgehoben. Weitere Informationen zur CSR Beratungsgesellschaft mbH finden Sie auf unserer Website:

https://csr-beratungsgesellschaft.de/unternehmen_start.html Ihr persönlicher Ansprechpartner: CSR Beratungsgesellschaft mbH

Herr Ulrich Zorn

E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de

Tel.: +49 6192 - 977 00 16

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.