Die Inflation in der Eurozone liegt bei +7,5%, die Erzeugerpreise bei +31,4% - wie wird sich Christine Lagarde für die EZB dazu äussern? Nach wie vor schiebt die EZB in ihrem Statement die Anhebung der Zinsen weiter in die Zukunft.. Hier die wichtigsten Aussagen von Lagarde bei ihrer EZB-Pressekonferenz in Headlines: - Lagarde hat Corona, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...