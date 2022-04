Morgan Stanley hat vor der Handelseröffnung am Donnerstag die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und dank der Volatilität an den Märkten die Erwartungen übertroffen. Die Aktie reagiert im vorbörslichen Handel mit einem Plus von 1,1 Prozent.Die Umsätze der Investmentbank schrumpften zwar im abgelaufenen Quartal um 5,9 Prozent auf 14,8 Milliarden Dollar - doch die Erwartungen der Analysten von 14,2 Milliarden Dollar wurden übertroffen. Es war zudem der zweithöchste jemals erzielte Erlös in ...

