Tech-Milliardär Elon Musk startet jetzt doch den Versuch, Twitter zu kaufen. Der CEO von Tesla gab am Donnerstag ein Angebot zum Kauf aller Aktien des Kurznachrichtendienstes bekannt. Er wolle Twitter nach einer Übernahme von der Börse nehmen, weil der Dienst nur so das Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausschöpfen könne, argumentierte der 50-Jährige.Musk hält bisher gut neun Prozent an Twitter. ...

