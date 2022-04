DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Hauptversammlung 2022 von CLIQ Digital



14.04.2022 / 15:35

Hauptversammlung 2022 von CLIQ Digital Alle Tagesordnungspunkte beschlossen

Dividendenvorschlag von 1,10 EUR je Aktie von den Aktionären genehmigt

Vorstand blickt zuversichtlich in die Zukunft DÜSSELDORF, 14. April 2022 - Die CLIQ Digital AG hat heute ihre zweite virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie und zur Sicherheit der CLIQ Digital-Aktionärinnen und Aktionäre wurde die Hauptversammlung ausschließlich durch elektronische Briefwahl oder durch Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter durchgeführt. Beschlüsse und Vertretung des Aktienkapitals Zur Hauptversammlung hatten sich Aktionäre angemeldet, die rund 35 % des gesamten stimmberechtigten Kapitals repräsentierten. Die Hauptversammlung fasste alle Beschlüsse im Einklang mit den Vorschlägen der Verwaltung. Insbesondere genehmigten die Aktionäre die vorgeschlagene Dividendenausschüttung von 1,10 EUR pro Aktie (Anm.: Ex-Dividendentag: 19.04.2022 und Auszahlungstag: 21.04.2022). Alle Kapitalmaßnahmen und das Aktienrückkaufprogramm wurden beschlossen. Der Vorstand ist somit ermächtigt, den Rückkauf eigener Aktien von CLIQ Digital zu beschließen, unter anderem unter der Bedingung, dass die Beteiligung zu keinem Zeitpunkt 10 % der Gesamtzahl der Aktien von CLIQ Digital überschreitet. Stellungnahme des Vorstands "Wir investieren einen beträchtlichen Teil unserer Gewinne direkt zurück in unser Unternehmen, um weiter zu wachsen: mehr Marketing bedeutet mehr Mitglieder, was zu höheren Umsatzerlösen führt, und wir wollen unsere Aktionäre am profitablen Wachstum und an den hervorragenden Ergebnissen von CLIQ teilhaben lassen", sagte Ben Bos, Mitglied des Vorstands. "Wir sind dem Wohlergehen und dem Wachstum des Unternehmens voll und ganz verpflichtet, und wir sind auf dem besten Weg, unsere Prognosen zu erfüllen. Wir danken allen unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen." Kontakte Investor Relations:

Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 www.cliqdigital.ag/investors Medienarbeit: Daniela Münster, daniela.muenster@deekeling-arndt.com, +49 174 3358111 Finanzkalender: Finanzbericht Q1 2022 und Telefonkonferenz Dienstag 3. Mai 2022 Halbjahresfinanzbericht 2022 und Telefonkonferenz Dienstag 2. August 2022 Finanzbericht Q3/9M 2022 und Telefonkonferenz Donnerstag 3. November 2022 Über CLIQ Digital: CLIQ Digital ist ein globaler Streaming-Anbieter, der sich auf das Performance Marketing von Unterhaltungsprodukten für den Massenmarkt spezialisiert hat und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital kann auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im Bereich des digitalen Marketings zurückblicken und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 129 Mitarbeiter aus 32 verschiedenen Ländern. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Produzenten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.ag/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital.

