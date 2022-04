DJ Lagarde: Flexibilität nützlich bei Verhinderung von Fragmentierung

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat auf die Nützlichkeit eines flexiblen Vorgehens der Geldpolitik bei der Verhinderung einer Fragmentierung des Euroraums hingewiesen. In ihrer Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung sagte Lagarde: "Vor zwei Jahren haben wir prompt gehandelt - das können wir wieder tun." Sie bezog sich dabei auf das Pandemiekaufprogramm PEPP, bei dem die Europäische Zentralbank (EZB) Staatsanleihekäufe abweichend vom EZB-Kapitalschlüssel zuließ. Lagarde betonte die Bereitschaft der EZB, dabei über die Reinvestition von Tilgungsbeträgen fälliger Anleihen hinauszugehen und "neue Instrumente" einzusetzen.

"Wir arbeiten ständig an unserem Werkzeugkasten, wir prüfen, was funktioniert und was nicht, und das werden wir weiterhin tun", sagte sie

April 14, 2022

