Die EZB hebt die Zinsen nicht in Kürze an um die Inflation zu bekämpfen - das geht aus dem Statement und den Aussagen der EZB hervor, die in den letzten Minuten bekanntgeworden sind. Der Euro fällt daraufhin gegenüber dem US-Dollar um 90 Pips auf 1,0823. Der Euro verliert, der US-Dollar wertet auf. Also zeigt sich ...

