Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind erstmals 49 Exchange Traded Notes von Leverage Shares auf Xetra und dem Frankfurter Parkett handelbar, so die Deutsche Börse AG.Leverage Shares biete Anleger*innen eine umfangreiche Auswahl an Exchange Traded Notes (ETNs), die die Long- und Short-Wertentwicklung von globalen Einzelunternehmen in Kombination mit unterschiedlichen Hebelfaktoren abbilden würden. ...

