Valneva hat die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff in Großbritannien erhalten. Nachdem die Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt war, ging die Rallye kurzzeitig weiter. Aktionäre hoffen nun auf mehr Marktanteile.

Die Valneva-Stammaktien waren von 9 bis 13:30 Uhr vom Handel ausgesetzt. In dieser Zeit teilte die Biotech-Firma mit, dass sie eine Marktzulassung für ihren COVID-19-Totimpfstoff VLA2001 in Großbritannien erhalten hat.

Nach Zulassungen in Bahrain und Großbritannien blicken die Aktionäre nun nach Amsterdam, wo die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) ihren Sitz hat. Sie prüft den Impfstoff noch. Darüber hinaus verhandeln die Franzosen derzeit mit der schottischen Regierung über die Lieferung von bis zu 25.000 Dosen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. w:o-User sehen den Impfstoffhersteller auf dem Weg zur Ende November aufgestellten Rekordmarke von 30,60 Euro.

Ein Stimmungsbild aus dem Valneva-Forum auf wallstreet:online:

User137: Ich könnte mir vorstellen, dass heute ein paar Stoppkurse der Shortys gerissen werden und es zu einem kleinen Short Squeeze kommt. Das hatten wir bei der Veröffentlichung der Studienergebnisse zur Wirksamkeit schon mal! Da standen plus 54 Prozent auf der Uhr. Bei 18,50 Euro sprang der Kurs damals nochmal richtig hoch. ... Die Dosen werden erst zur nächsten Welle im Herbst benötigt. In den Sommermonaten wird das Thema Corona eher eine untergeordnete Rolle spielen. Dafür wird bei Valneva das Thema Chikungunya (eine fieberhafte Viruserkrankung) und Borreliose in den nächsten Monaten interessant werden!

BtC123: Also Großbritannien hatte ja schon mal 100 Millionen Dosen bestellt und die Bestellung dann storniert. Man könnte also davon ausgehen, dass die 100 Millionen Dosen reaktiviert werden. Potenzieller Auftragswert sind 1,4 Milliarden Euro!

Lazov00m: Ich könnte mir vorstellen, dass mit der Handelsaussetzung die Aufmerksamkeit auf die Aktie gelenkt wird. Da sensitive Informationen vorliegen, die den Kurs erheblich beeinflussen könnten, versucht man so den Effekt anschließend zu erhöhen. Hier soll der Anleger die Zeit nutzen Informationen einzuholen, um bei Valneva zu investieren oder nicht. Zweiteres schließe ich aus. Das Aussetzen des Handels bei gleichzeitiger Zulassung in Großbritannien? Für mich geht es nur in eine Richtung. So wird um potenzielle Anleger geworben, um die Aktie nach positiver Nachricht zu beflügeln. So könnten Kurse über 30 Euro in kürzester Zeit realistisch sein.

Cmg-trader: "Wer wird jetzt noch so dumm sein und seine Aktien aus den Händen geben (für jeden Käufer bedarf es einen Verkäufer). Valneva packt man einmal in sein Depot und verhält sich so wie Kostolany. Übrigens ist Valneva auch sehr inflationssicher."

Nokery: Aufpassen! Kein Wort in der Pressemitteilung von Valneva zum erträumten Aufleben der 100 Millionen Impfdosen-Bestellung - stattdessen vielleicht 25.000 Dosen an Schottland in Aussicht."

