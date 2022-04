Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer heutigen Sitzung erwartungsgemäß noch keine weitreichenden Veränderungen an der geldpolitischen Ausrichtung beschlossen, so die Analysten der Nord LB.Die Leitzinsen würden unverändert bleiben, auch die zuletzt im März angepasste Forward Guidance sei bestätigt worden. Vor dem Hintergrund des erheblich angestiegenen Inflationsdrucks hätten die Währungshüter aber offenbar intensiv die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine für Konjunktur und insbesondere Preisniveaustabilität diskutiert, was sich in der ausgeweiteten Präambel des Statements wiederfinde. ...

