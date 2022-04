London (www.anleihencheck.de) - Die heutige EZB-Sitzung wurde als Platzhalter deklariert, und das war sie auch, so Andrew Mulliner, Head of Global Aggregate Strategies und Portfolio Manager, bei Janus Henderson Investors.Die Experten hätten angesichts der besseren Inflationsentwicklung und der ausbleibenden Eskalation des Krieges in der Ukraine mit einem hawkisheren Ton gerechnet. Christine Lagarde habe sich jedoch auf der heutigen Pressekonferenz sehr zurückhaltend gezeigt. Für die Vertreter der "Falken" habe es einige Kommentare gegeben, die in diese Richtung tendiert hätten - wenn man genau hingehört habe. Lagarde habe deutlich gemacht, dass die EZB-Definition von "einige Zeit" von einer Woche bis zu Monaten reichen könne. Dies beziehe sich auf die Zeitspanne zwischen der Beendigung der Ankäufe von Vermögenswerten und der Anhebung der Zinssätze und könnte dazu führen, dass die Zinssätze bereits im Juli angehoben würden, sollten die Ankäufe im Juli eingestellt werden. ...

