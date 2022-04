Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind drei neue Exchange Traded Funds von Xtrackers über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C - EUR Hedged (ISIN IE0000MMQ5M5/ WKN DBX0RX) biete Anleger*innen Zugang zu US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die im MSCI USA-Index (Mutterindex) enthalten seien und zusätzliche Kriterien hinsichtlich Klimaschutz und Nachhaltigkeit erfüllen würden. Berücksichtigt würden Unternehmen, die eine geringe Kohlenstoffemission und im Vergleich zu ihren Mitbewerbern über ein hohes ESG-Rating verfügen würden. Es seien Unternehmen ausgeschlossen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert oder in Geschäftsbereichen mit negativen Auswirkungen auf ESG-Kriterien aktiv seien. Wechselkursrisiken gegenüber dem US-Dollar würden minimiert. ...

