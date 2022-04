Kurzmeldung: Die Aktie von Valneva (WKN: A0MVJZ) hat den Handel an der Pariser Heimatbörse um 13:30 Uhr MEZ wiederaufgenommen. Der Titel schoss daraufhin in der Spitze um +20% auf über 18,70€, nachdem das Unternehmen heute die Zulassung von Großbritannien für sein Covid-19-Vakzin erhalten hat. Valneva hat die Wiederaufnahmen des Handels seiner Stammaktien am geregelten Markt der Euronext in Paris bekanntgegeben. Bei dem französischen Biotech-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...