Während in den USA in den kommenden Tagen die Berichterstattung zum ersten Quartal 2022 in den Fokus rückt, beschäftigen sich hierzulande viele Analysten noch mit der Aufarbeitung der erst kürzlich veröffentlichten Unternehmenszahlen zum Gesamtjahr 2021. Quelle: wikifolio.com Beim deutschen Stahlkocher Salzgitter fielen die Reaktionen dabei weitestgehend positiv aus. Gleich mehrere Banken erhöhten ihre Kursziele, zum Teil sogar sehr deutlich. Die LBBW etwa taxiert den fairen Wert der Aktie mittlerweile auf 50 Euro nach zuvor nur 32 Euro. Trotz der gestiegenen Energiekosten sollte das Unternehmen ...

