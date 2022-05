Paris (www.fondscheck.de) - Claus Hecher von der BNP Paribas stellt in der aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate" einen ETF (ISIN LU2365458145/ WKN A3E4Y5) zum BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy Track Classic Fonds (ISIN LU2365457923/ WKN A3E4Y5) vor.Wasserstoff habe Zukunft. Aber nachhaltig orientierte Investoren müssten genau hinschauen, denn Wasserstoff sei nicht gleich Wasserstoff. Ganz im Gegenteil: Für ein ansonsten farbloses Element sei Wasserstoff erstaunlich "bunt": Als "grau" bezeichne man ihn, wenn er aus fossilen Quellen wie Kohle, Öl oder Gas gewonnen werde. "Gelber" Wasserstoff entstehe durch Elektrolyse, die sehr viel Atomenergie brauche. "Blauer" Wasserstoff unterscheide sich von grauem dadurch, dass das CO2 nicht freigesetzt, sondern isoliert und dann entweder wiederverwendet oder endgelagert werde. Experten würden in diesem Zusammenhang von "Carbon Capture, Utilisation and Storage" sprechen und es mit CCUS abkürzen. Wirklich nachhaltig sei "grüner Wasserstoff", denn er basiere auf einer Elektrolyse, bei der ausschließlich erneuerbare Energien zum Einsatz kämen. ...

