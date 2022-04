Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Huawei Digital Power veranstaltete am 12. April 2022 das Seminar zu Rechenzentren der nächsten Generation. Die Veranstaltung brachte fast 200 technische Experten von Colo, Großunternehmen, Carriern, Beratungsfirmen und Forschungsinstituten aus der ganzen Welt zusammen, um sich über drei Schlüsselthemen auszutauschen, wie z. B. die Definition von Rechenzentren der nächsten Generation, innovative Energie- und Kühllösungen und die Automatisierung von Rechenzentren.Charles Yang, Senior Vice President von Huawei und CEO der Huawei Data Center Facility, sagte in seiner Eröffnungsrede: "Da Kohlenstoffneutralität zu einem globalen Konsens wird und die digitale Wirtschaft expandiert, steht die Rechenzentrumsbranche vor den Herausforderungen eines hohen Energieverbrauchs, eines großen Kohlenstoff-Fußabdrucks, eines schwierigen Betriebs und einer geringen Zuverlässigkeit. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen sich die Rechenzentren auf Veränderungen bei der Form der Dienstleistung, ihrer Rolle bei der Energieversorgung sowie bei den Betriebs- und Wartungsmodellen einstellen. Huawei wird eingehende Gespräche mit Kunden und Branchenakteuren führen, um Markttrends rechtzeitig zu erfassen und gemeinsam die grüne und nachhaltige Entwicklung der Branche durch kontinuierliche Innovationen und Investitionen zu fördern."Thema 1: Wie man die nächste Generation von Rechenzentren definiertSanjay Kumar Sainani, Global Senior Vice President und Chief Technology Officer (CTO) von Huawei Data Center Business, vertrat die Ansicht, dass sich das Rechenzentrum der nächsten Generation angesichts des rasanten Wachstums des Datenvolumens und der Rechenleistung in Richtung eines umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Designs, einer elastischen Kapazitätserweiterung, einer schnellen Bereitstellung, einer modularen, vereinfachten Architektur und Nachhaltigkeit entwickeln wird.Branchenexperten erzielten auf der Veranstaltung einen Konsens über die wichtigsten Leistungsindikatoren für die Rechenzentren der Zukunft: Neben der weit verbreiteten Power Usage Effectiveness (PUE) werden auch andere wichtige Kennzahlen wie Carbon Usage Effectiveness (CUE), Water Usage Effectiveness (WUE), Space Usage Effectiveness (SUE), Grid Usage Effectiveness (GUE) und geringere Schadstoffemissionen über den gesamten Lebenszyklus die Zukunft der Branche beeinflussen. Das Rechenzentrum der nächsten Generation zeichnet sich durch eine hohe Nutzung erneuerbarer Energien, eine hohe Energieeffizienz, eine hohe Zuverlässigkeit und ein hochintelligentes Management aus.Thema 2: Innovationen in der Stromversorgungs- und Kühltechnologie für Rechenzentren der nächsten GenerationDie Stromversorgungs- und Kühlsysteme sind wichtige Bestandteile von Rechenzentren. Die Experten auf der Tagung waren der Meinung, dass die Rechenzentren der nächsten Generation eine extrem vereinfachte Stromversorgungsarchitektur, Lithium-Ionen-Batterien, natürliche Kühlung und Flüssigkeitskühlung einsetzen werden. Angesichts der Tatsache, dass erneuerbare Energien die dominierende Energiequelle werden, wird die Hauptrichtung in der Entwicklung von kohlenstoffarmen Rechenzentren mit Synergieeffekten zwischen Erzeugung, Netz, Last und Speicherung liegen. Mit der Entwicklung von Wärmerückgewinnungstechnologien und -strategien werden sich die Rechenzentren von Energieverbrauchern zu Energieversorgungszentren wandeln.Thema 3: Wie man die Automatisierung von Rechenzentren erreichtWas schließlich das Gebäudemanagement von Rechenzentren betrifft, so werden nach Ansicht der Experten digitale Technologien noch stärker in die Stromversorgungs- und Kühlsysteme integriert, um eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen, die zu einer verbesserten Zuverlässigkeit der Systeme führt. Intelligente Technologien werden auch eingesetzt, um die Energieeffizienz zu optimieren und den PUE-Wert zu optimieren. Im Zeitalter der Vorschriften zur Regulierung der CO2-Emissionen werden die Technologien des digitalen Zwillings den Rechenzentren helfen, ein visualisiertes und genaues Kohlenstoffmanagement während ihres gesamten Lebenszyklus zu erreichen.Die kollektive Intelligenz wird gebündelt, um die Zukunft von Rechenzentren zu beleuchten. Fei Zhenfu, CTO von Huawei Data Center Facility, schloss mit der Aussage, dass Huawei auch weiterhin bahnbrechende Lösungen für Rechenzentren entwickeln, gemeinsam mit Partnern ein offenes und für beide Seiten gewinnbringendes Ökosystem aufbauen und gemeinsam die nächste Generation von Rechenzentrumseinrichtungen einführen wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1796157/image_1.jpgPressekontakt:Connie Wang,wangjing402@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5197716