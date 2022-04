DJ Ei Ei Ei - eudisa Oster-Wochen mit vielen Aktionen und Gewinnspiel - Noch bis 22.04.2022 ist täglich ein Osterei auf eudisa.com versteckt! Finden - teilnehmen gewinnen!

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ottobrunn bei München (pts044/14.04.2022/18:30) - Jeden Tag ein Super-Oster-Angebot für Top-Technik und Möglichkeit für Last-Minute-Schnäppchen!

Die Experten für test & measurement der eudisa GmbH in München, haben sich für Ostern ein ganz besonderes Geschenk für WLAN-, IT-, und Mess-Techniker überlegt. Sie bieten während der Oster-Zeit täglich bis 22.04.2022 viele Aktionsrabatte auf verschiedenste Messgeräte und zusätzlich ein tolles Gewinnspiel für alle, die das versteckte Ei auf der Homepage von eudisa finden. "Wer in der Osterzeit auf unsere Homepage geht, findet dort auch ein Osterei, das ein tolles Geschenk enthält. Einfach auf den Wunsch-Gewinn klicken und Formular absenden. Dann kommt vielleicht auch bald der Osterhase", schmunzelt Ulrich Diehl, WLAN-Experte und Geschäftsführer der eudisa GmbH. https://www.eudisa.com/ oster-wochen-bei-eudisa ( https://www.eudisa.com/oster-wochen-bei-eudisa- )

eudisa feiert Ostern mit Gewinnspiel und Aktionsangeboten!

Wer sicher über supergünstige Aktionen bei Messtechnik für Kupfer, Glasfaser und WLAN. informieren will, sollte sich rasch beim eudisa-Newsletter anmelden Täglich werden hier viele unglaubliche Rabatt-Aktionen und Angebote im Bereich Weiterbildung präsentiert. Wer schnell zugreift gewinnt damit zum ersten Mal. Wer dann auch noch beim eudisa-Gewinnspiel mitmacht, der bekommt im Newsletter auch Tipps für das versteckte Osterei, das auf der Homepage versteckt ist.

Als Gewinn gibt es eine Tchibo Kaffee-Maschine Cafissimo easy GREY und ein Makita Akku-Baustellenradio DMR115 zu gewinnen gibt. Die Gewinner werden sofort am 25. 04. 2022 benachrichtig.

Bis Ende April gibt es zusätzlich zu den Osterüberraschungen auch eine Preisgarantie für Ekahau-Geräte und Software. Seit dem 01.04.2022 gelten bei Ekahau, einem der Weltmarktführer auf dem Gebiet Planung, Einrichtung, Installation und Fehlerbehebung von WLAN-Netzwerken, neue und teilweise deutlich höhere Preise. eudisa bietet bis zum 29. April noch eine Last-Minute Möglichkeit zur Bestellung zu alten Preisen.

eudisa - Ihr Partner für Netzwerk-Messtechnik und qualifizierte Weiterbildung

eudisa ist spezialisiert auf modernste Messtechnikgeräte für WLAN, Kupfer und Glasfaser. Die eudisa Messtechnikprofis aus Ottobrunn bei München beraten und unterstützen seit über 15 Jahren WLAN-, IT-, und Mess-Techniker in ganz Deutschland, nicht nur bei Kauf, Wartung und Reparatur, sondern auch mit Weiterbildung in Workshops, Seminaren und Webinaren für Fachleute und Anfänger. Bei eudisa können alle Geräte für die Labor- oder die Messtechnikabteilung auch als Gebrauchtgeräte besorgt werden. Alle Geräte sind qualitätsgeprüft, kalibriert und mit Garantie.

