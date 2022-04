Lidl-Kund:innen in Deutschland können sich auf eine neu Art des Bezahlens einstellen: Der Konzern ist laut einem Medienbericht dabei, flächendeckend sogenannte Self-Checkout-Kassen, sprich Selbstbedienungskassen, einzuführen. Eine Selbstbedienungskasse ist eine Kasse, an der keine Kassierer:innen arbeiten, sondern die Kund:innen selbst die Waren einscannen und bezahlen. Meist steht eine Mitarbeiterin oder in Mitarbeiter in der Nähe, der bei Problemen hilft. Die Idee hinter diesem Prinzip ist einfach: Statt nach dem Einkaufen an der normalen Kasse anzustehen, scannt die Kundschaft ihre Artikel selbst. Klassische ...

