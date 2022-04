NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem verlängerten Osterwochenende sind an den US-Börsen die wachstumsstarken Technologieaktien unter Druck geraten. Der Auswahlindex Nasdaq 100 büßte am Donnerstag 2,28 Prozent auf 13 893,22 Punkte ein. Händler begründeten die Verluste vor allem mit den wieder kräftig steigenden Zinsen am US-Anleihemarkt. Auch überraschend gute Konjunkturdaten zur Stimmung der Verbraucher in den USA konnten die Kurse nicht antreiben

Der Leitindex Dow hielt sich derweil mit einem Minus von 0,33 Prozent auf 34 451,23 Punkte noch vergleichsweise wacker. Auf Wochensicht steht ein Verlust des Dow von 0,8 Prozent zu Buche. Am Freitag wird an den US-Börsen nicht gehandelt. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,21 Prozent auf 4392,59 Zähler./bek/he

